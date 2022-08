Vogelgriep vastgesteld in Maurik, 24.000 kippen geruimd

In Maurik in Gelderland is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met 24.000 kippen, voornamelijk vleeskuikens. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden ze allemaal geruimd.

Het bedrijf ligt volgens Omroep Gelderland in een regio waar de regionale ophok- en afschermplicht op 14 juli is ingetrokken. Dat blijft voorlopig zo, omdat deskundigen inschatten dat er slechts een kleine kans op besmetting is in deze regio. Een enkele uitbraak past bij dit risico, laat de Rijksoverheid de weten.



Er speelt mee dat in de 1- en 3-kilometer zone van het besmette bedrijf in Maurik geen pluimveebedrijven liggen. In de 10-kilometerzone liggen negen pluimveebedrijven, waarvan één pakstation. Daar worden eieren gesorteerd en verpakt.

De Deskundigengroep dierziekten komt volgende week bijeen voor een nieuwe risicobeoordeling.

Acht bedrijven in Lunteren geruimd

Zondag was er nog een uitbraak op een legpluimveebedrijf in het Gelderse Lunteren. Die uitbraak was de eerste sinds drie maanden in de Gelderse Vallei. Hier moesten vijfduizend kippen worden geruimd, net als het pluimvee op zeven bedrijven die op minder dan een kilometer afstand liggen.

Ook in het Zeeuwse Schore werd deze week vogelgriep vastgesteld. Daar werden alle 76.000 kippen afgemaakt. In het Overijsselse Dalfsen werden begint deze maand 53.000 kippen afgemaakt vanwege de vogelgriep.

