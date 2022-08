Kabinet wil bij stikstofprobleem kijken naar innovaties, mits juridisch houdbaar

Minister Van der Wal wil kijken of er meer kan worden gedaan aan innovatie om de stikstofproblemen op te lossen. Van der Wal en andere leden van het kabinet spraken vanochtend onder leiding van onderhandelaar Remkes met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en brancheorganisatie Bouwend Nederland.

Die pleitten onder meer voor innovatie en 'versnelling'. Van der Wal zei te onderschrijven dat innovatie belangrijk is: "Maar als we innoveren, moet het wel juridisch houdbaar zijn. We moeten niet boeren hebben die heel veel investeren in technische innovaties, maar vervolgens bij de rechter vastlopen, omdat die zich afvraagt of de boeren nu echt wel minder stikstof uitstoten."

Innovatie mag andere doelen niet in de weg staan

Het kabinet gaat met het bedrijfsleven bestuderen hoe de innovatie kan worden "aangejaagd". De minister benadrukte dat de innovaties ook de andere doelen op het gebied van water en klimaat niet in de weg mogen staan.

Bemiddelaar Remkes zei dat de organisaties "vrij stevige kanttekeningen" bij het kabinetsbeleid hebben geplaatst. Remkes haalde hard uit naar de levensmiddelenbranche, die niet ingaat op de uitnodiging om morgen ook met hem te overleggen. Volgens de brancheorganisatie moeten eerst het kabinet en de boerenorganisaties weer met elkaar gaan praten om tot oplossingen te komen.

Geen verantwoordelijkheid genomen

Remkes zei dat niet te begrijpen. Volgens hem laat de levensmiddelenbranche het afweten. "Ik ben groot geworden met het motto dat je je verantwoordelijkheid moet nemen, en die verantwoordelijkheid wordt hier niet genomen." Hij zei dat deze houding niet getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Er zijn nu drie overlegrondes geweest. Bij de vierde ronde, morgen, ontvangt Remkes onder meer banken en bedrijven.