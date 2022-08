Airbnb zet software in tegen huurders met feestplannen in VS en Canada

Verhuurplatform Airbnb zet in de VS en Canada software in waarmee huurders geweerd kunnen worden als het vermoeden bestaat dat ze de gehuurde locatie willen gebruiken als 'feesthuis'.

Sinds de coronacrisis is het verboden om feesten te houden in huizen die worden gehuurd via het platform. Eind juni werd dat feestverbod definitief. Om uitspattingen te voorkomen, liet Airbnb nieuwe software ontwikkelen.

Een huurder die door het systeem wordt gezien als een risico, mag op het platform geen volledige woning boeken. Wel kan nog altijd een kamer worden gehuurd of een hotelkamer. Op dergelijke locaties is beter toezicht en de kans dat een feest wordt gehouden is kleiner, aldus het platform.

Met behulp van kunstmatige intelligentie bekijkt het systeem onder meer de positieve recensies die een huurder heeft gekregen (of het gebrek daaraan). Ook wordt gekeken of een huurder al lang op het platform aanwezig is en of de huurder in de buurt woont van het huis dat hij of zij wil huren. Over andere factoren die het systeem nagaat, doet Airbnb geen uitspraken.

Systeem werd op kleine schaal al gebruikt

Of het systeem, dat Airbnb zelf 'anti-party technology' noemt, ook in Nederland wordt ingezet is nog onbekend. Het systeem werd eerder kort getest in Australië. Een ruwe versie van de software wordt sinds 2020 ook al in Noord-Amerika gebruikt om potentiële huurders onder de 25 te screenen. Zo kan het systeem jongeren die in de buurt van een huis wonen dat ze huren, blokkeren als het vermoeden bestaat dat zij hier een feest willen geven.

Feestende huurders zijn voor veel buurtbewoners die naast een verhuurlocatie wonen een bron van ergernis. Daarom kondigde het verhuurplatform wereldwijd de nieuwe maatregelen aan. Huurders die feestjes organiseren kunnen van het platform worden verwijderd.

Verhuurders (hosts genoemd) die bewust huizen voor feesten verhuren, krijgen eveneens te maken met sancties. Zij kunnen een boete krijgen of van Airbnb worden verwijderd. Volgens het platform is het aantal meldingen van feestjes met 44 procent afgenomen sinds het beleid in augustus 2020 werd ingevoerd.