Raad van State draait weigering verblijfsvergunning in twee kinderzaken terug

De afwijzing van een verblijfsvergunning in twee zaken waarbij kinderen zijn betrokken, door oud-staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol, moet worden teruggedraaid, heeft de Raad van State (RvS) bepaald. De beslissing heeft volgens de RvS te grote gevolgen voor de kinderen. Daarom moet de huidige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, de zaken opnieuw bekijken.

Broekers-Knol nam de besluiten destijds in het kader van de zogenoemde Afsluitingsregeling, die sinds januari 2019 geldt. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die al lang in Nederland verblijven, maar niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De staatssecretaris kan onder bepaalde omstandigheden besluiten om hun toch zo'n vergunning te geven.

Wanneer een kind een verblijfsvergunning krijgt, mag de rest van het gezin ook in Nederland blijven. En andersom krijgt niemand van het gezin een verblijfsvergunning als een van de gezinsleden die niet krijgt.

Gevaar voor de openbare orde

Broekers-Knol besloot in juni 2019 een Vietnamees gezin met drie kinderen geen verblijfsvergunning te geven. De reden hiervoor was dat de vader van het gezin in het verleden was veroordeeld voor hennepteelt, bezit van een vals reisdocument en winkeldiefstal. Hij zou daarom een gevaar voor de openbare orde zijn. In een nieuwe beoordeling van de zaak mag de staatssecretaris dit niet als argument gebruiken voor een afwijzing, aldus de Raad van State.

In de andere zaak draait het om een, inmiddels meerderjarige, Keniaanse jongen en zijn moeder die sinds 2001 in Nederland verblijven. Broekers-Knol weigerde in augustus 2019 een verblijfsvergunning af te geven, omdat de moeder haar identiteit niet kon aantonen. Ook dit mag de staatssecretaris van de Raad van State niet opnieuw aanvoeren als reden om geen vergunning te verlenen.