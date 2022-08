Profskiërs wijken uit naar Landgraaf vanwege smeltende gletsjers

Gletsjers wereldwijd hebben zwaar te lijden onder de opwarming van de aarde en zijn daardoor in de zomer niet meer geschikt om op te skiën. Het gebrek aan natuurlijke trainingslocaties voor professionele skiteams leidt tot grote drukte bij SnowWorld Landgraaf. Teams vanuit de hele wereld komen naar Limburg.



"We merken dit sinds een paar jaar", zegt reserveringsmedewerker Erik Hoven van SnowWorld tegen 1Limburg. "De kwaliteit van de gletsjers wordt ieder jaar slechter. Dit jaar zijn zelfs heel veel gletsjers gesloten." Het indoorskibedrijf krijgt daardoor extra veel aanvragen binnen. Het gaat vooral om lastminute-aanvragen van topteams die moeten trainen.



"Je durft het bijna niet te zeggen, maar het is booming business", zegt Hoven. "Het is inmiddels zo druk geworden dat we sommige lastminutereserveringen hebben moeten afwijzen."

Uren vliegen voor Nederlandse sneeuw

Op dit moment trainen er teams uit IJsland, Zwitserland en Italië op de indoor skibaan. De Burke Mountain Academy uit de Verenigde Staten komt al een paar jaar naar Limburg. "Het is voor ons makkelijk om van Boston naar Amsterdam te vliegen", zegt coach Terry DelliQuadri. "Je pakt dan een bus en bent zo bij het hotel dat naast de piste ligt."