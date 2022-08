NS-personeel staakt vanaf komende woensdag in verschillende regio's

NS-personeel gaat vanaf volgende week woensdag staken, melden vakbonden FNV, CNV en VVMC. In eerste instantie gaat het om vijf dagen, waarbij elke dag in een andere regio het werk wordt neergelegd. De staking begint in Noord-Nederland.

Het conflict met de NS gaat over de cao-onderhandelingen. Afgelopen vrijdag vielen de onderhandelingen stil, nadat de NS het ultimatum van de bonden had afgewezen.

De vakbonden eisen dat het maandloon met 100 euro bruto wordt verhoogd. NS-werknemers zouden bovendien minimaal 14 euro per uur moeten gaan verdienen, vinden de vakbonden. Verder vragen ze onder meer om de invoering van automatische compensatie voor inflatie vanaf 2023 en een eenmalige uitkering van 600 euro.

"Het is onbegrijpelijk dat NS het hierop aan laat komen. NS laat ons nu geen andere keus dan over te gaan op het daadwerkelijk plannen en uitvoeren van acties en stakingen", zegt cao-onderhandelaar Huub van den Dungen van FNV Spoor.

Landelijke stakingen?

De NS laat weten teleurgesteld te zijn als het tot acties komt. "Het is nog te vroeg om aan te geven wat de impact zal zijn voor reizigers. Maar we zullen de reizigers op de hoogte houden", zegt een woordvoerder.

Verder zegt de NS de zorgen van het personeel goed te begrijpen. Maar: "NS zit door minder reizigers na corona in een moeilijke financiële situatie en wijst de bonden erop dat hun eisen leiden tot een loonsverhoging van maar liefst 20 procent." Het treinbedrijf hoopt op korte termijn verder te praten met bonden.

Als de NS-directie niet ingaat op de voorwaarden van de vakbonden, dan volgen in de eerste week van september landelijke stakingen.