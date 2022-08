Vanavond op tv: Onrust in Tubbergen • Aanpak ondermijnende criminaliteit

Onrust in Tubbergen na kabinetsbesluit

Onrust in Albergen (gemeente Tubbergen), waar een hotel wordt ingericht als opvangplek voor asielzoekers. Gisteravond demonstreerden tientallen bewoners voor het door het kabinet aangewezen hotel. Wethouder Ursula Bekhuis is bang dat "de boel gaat escaleren, zoals in Ter Apel". Een toestroom van vluchtelingen zou volgens haar grote gevolgen hebben voor een kleine, hechte gemeenschap van zo'n 3000 inwoners. We zijn in Tubbergen en peilen de stemming.