Estafetteploeg vrouwen finalist 4x100 wissel, overige Nederlandse zwemmers stranden

Kira Toussaint, Tessa Giele, Valerie van Roon en Tes Schouten hebben zich op de slotdag van de EK geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Met 4.01,59 zwommen ze de derde tijd, achter Zweden (3.59,19) en Italië (4.00,58).

De overige zwemmers die in actie kwamen, werden allemaal uitgeschakeld.

De Jong net niet

Zo dongen Imani de Jong, Silke Holkenborg en Janna van Kooten nog mee naar een finaleplek op de 400 meter vrije slag. De Jong zwom met 4.13,87 de tiende tijd en kwam zo 1,53 tekort voor een plaats in de topacht. Holkenborg (13de in 4.16,30) en Van Kooten (29ste in 4.23,29) volgden op grote afstand.

Samen met Marrit Steenbergen hadden deze drie vorige week nog goud gewonnen op de 4x200 meter vrije slag.

Bij de mannen viel Luc Kroon ver buiten de topacht. De 20-jarige Volendammer noteerde in de series met 3.58,62 slechts de 28ste tijd. Alleen de eerder genoemde estafettevrouwen en Thom de Boer komen namens de Nederlandse zwemdelegatie dit toernooi nog in actie in Rome.