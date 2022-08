Werkdruk loopt op door personeelsgebrek, aantal vacatures op recordhoogte

Werknemers voelen meer werkdruk en ondernemers zien hun kosten stijgen. De oorzaak is de toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures stijgt, terwijl het aantal werkzoekenden daalt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind 2021 waren er 106 vacatures voor elke 100 werkzoekenden. Afgelopen kwartaal is dat opgelopen naar 143 vacatures per 100 werkzoekenden. Er zijn afgelopen kwartaal zo'n 16.000 vacatures bijgekomen; het aantal werkzoekenden daalde met 11.000. Er kwamen in die periode 94.000 banen bij, vooral in de handel, het vervoer en de horeca.

Zowel het aantal vacatures als het aantal banen heeft daarmee een recordhoogte bereikt. De werkloosheid was nooit zo laag sinds 2003. Vooral in de zakelijke dienstverlening, de handel en de zorg staan al langer veel vacatures open.