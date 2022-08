EK eindigt voor Oosterwegel in tranen, Vetter begint matig aan zevenkamp

Oosterwegel, die op de Olympische Spelen in Tokio nog verrassend brons won, stootte met haar knie tegen de voorlaatste horde en kwam ten val. Op dat moment was ze op weg naar een goede tijd.

"Het dringt nog niet helemaal tot me door, het is nu klaar", reageerde Oosterwegel, die niet precies wist hoe ze nou ten val was gekomen.

Ze besloot na haar val om de rest van het toernooi niet meer in actie te komen. De 24-jarige atlete was in tranen en moest door collega's worden getroost.

Vetter, die zowel op de Spelen in Tokio als op de WK in Eugene zilver won, begon nog aardig aan de meerkamp met een vierde tijd (11.37) op de 100 meter horden. Bij het hoogspringen stelde ze vervolgens hevig teleur door niet verder te komen dan 1.71, waarmee ze gedeeld laatste werd.

Met 1.936 punten na twee van de zeven onderdelen staat Vetter slechts veertiende. Ze is met een lichte blessure aan de EK begonnen.

Talent Dokter (19) verrassend beste Nederlander

In Tokio en in Eugene moest Vetter het goud aan Nafi Thiam laten. Die Belgische staat in München aan de leiding met 2.285 punten .

De beste Nederlander op de zevenkamp is verrassenderwijs EK-debutante Sofie Dokter, die met 1983 punten achtste staat. De 19-jarige Groningse noteerde bij het hordenlopen 13,81 en sprong over 1.80 meter. Drie pogingen op 1.83 mislukten, anders had ze in München haar persoonlijk record verbeterd.