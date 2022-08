Meerdere wolven ontsnapt uit dierentuin bij Vancouver

Meerdere wolven zijn dinsdag ontsnapt uit hun verblijf in een dierentuin in de buurt van de Canadese stad Vancouver. De meeste dieren konden dezelfde dag nog gevangen worden, maar één wolf loopt nog los rond, meldt het regionale ministerie van Milieu.

De Greater Vancouver Zoo heeft negen volwassen wolven en zes welpen. Hoeveel dieren ontsnapt waren, is niet bekendgemaakt. De loslopende wolven werden gisterochtend (lokale tijd) aangetroffen. Met hulp van de politie en natuurbeheerders werden de meeste wolven in de loop van de dag gevangen, meldt CBC. De dierentuin bleef de hele dag gesloten.

Wolf waarschijnlijk nog in de dierentuin

De laatste nog loslopende wolf bevindt zich waarschijnlijk op het terrein van de Vancouver Zoo. De dierentuin, die 50 kilometer ten oosten van Vancouver ligt, benadrukt dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is nog onbekend of publiek vandaag wél welkom is.

Volgens de dierentuin heeft iemand de dieren waarschijnlijk met opzet vrijgelaten. De politie onderzoekt of er sprake is van inbraak en vandalisme.

Verveling en frustratie

De Greater Vancouver Zoo heeft volgens dierenwelzijnsorganisaties een slechte reputatie op gebied van dierenwelzijn. Zo meldde de Vancouver Humane Society drie jaar geleden dat de dieren zich verveelden en gefrustreerd waren. De organisatie riep de dierentuin op om een 'verrijkingsprogramma' op te zetten voor de dieren. Ook kreeg de dierentuin het verzoek om voortaan vooral diersoorten te houden die in Canada voorkomen.

De Greater Vancouver Zoo was drie jaar geleden in het nieuws door een aanval van een zwarte beer. Een jong meisje werd gebeten nadat ze haar arm door het hek van het berenverblijf had gestoken.