Cincinnati loopt uit voor Serena Williams, maar ziet een schim van de tenniskampioene

Serena Williams heeft in Cincinnati weinig plezier kunnen beleven aan haar afscheidstournee. De Amerikaanse, die vrijwel zeker na de US Open haar imposante tennisloopbaan beëindigt, won in de eerste ronde slechts vier games tegen Emma Raducanu: 4-6, 0-6.

Het verschil tussen de 19-jarige Raducanu en de 40-jarige Williams was in de eerste set niet eens zo groot, maar de regerend US Open-kampioene was op de belangrijke momenten de betere speelster.

Osaka en Dimitrov aandachtig toeschouwer

De ruim 11.000 toeschouwers in het uitverkochte stadion van Cincinnati, met onder anderen collegatennissers Naomi Osaka en Grigor Dimitrov op de tribune, zagen vervolgens dat het in de tweede set snel gedaan was met de 23-voudig grandslamkampioene.