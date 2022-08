Initiatiefnemer weggehaalde tenten Ter Apel: 'Kan er met mijn hoofd niet bij'

Initiatiefnemer Willem Straat snapt niets van het besluit om de tenten weg te halen. "Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat de gemeente naast iemand gaat staan en zegt 'u moet uw tentje inleveren, want het is veiliger dat u in de buitenlucht gaat slapen'. Er was geen sprake van een noodsituatie en wat mij betreft daarom geen dringende reden om die tenten weg te halen."

Lokale ondernemers hadden de opgooitentjes gekocht na een crowdfundingsactie waarmee 12.500 euro werd ingezameld. Volgens een gemeentewoordvoerder waren de tenten niet de oplossing. "We weten niet wat er zich in de tentjes afspeelt", zei de woordvoerder tegen persbureau ANP. "We waarderen het verschrikkelijk wat deze ondernemers hebben gedaan, maar het biedt niet de oplossing en maakt het werk hier niet makkelijker."

Vrijwilligers brachten maandag zo'n 200 tenten naar het aanmeldcentrum in Ter Apel voor de mensen die anders buiten moesten slapen. Gisteren werden die tenten weer weggehaald, vanwege zorgen over de brandveiligheid. Ook zouden de tenten de situatie in het aanmeldcentrum nog onoverzichtelijker maken. De initiatiefnemer van de tentencampagne wil ze niet terug.

De ondernemer zocht contact met de Veiligheidsregio nadat hij drie weken geleden de crowdfundingsactie opzette. "Ze noemden het een sympathiek initiatief, maar zeiden dat ik ze voor de voeten liep omdat ze bezig waren aan een structurele oplossing. Dat klonk goed, want structureel is natuurlijk beter. Dus hielden we de actie toen even aan."

Een structurele oplossing bleef uit. "Toen ik zaterdag hoorde dat het weer mis ging, ben ik er maandagavond heengegaan. Dat had ik niet van tevoren aangekondigd, maar het was inmiddels niet onbekend meer dat ik tentjes kon leveren als dat nodig was."

Van ernstige ongeregeldheden op het terrein van het aanmeldcentrum heeft Straat niets gemerkt. "We zijn ontvangen met veel blijdschap, niemand was agressief. Heb alleen vriendelijke, dankbare mensen gezien." Waar de tenten nu zijn, is niet duidelijk. "Maar we hebben ze aan de vluchtelingen gegeven, zij zijn eigenaar. Ik hoor dat ze via via teruggestuurd gaan worden, maar ik wil ze niet terug."