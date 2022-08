Scholz 'diep verontwaardigd' over holocaust-beschuldiging Abbas tegen Israël

"Ik ben ten diepste verontwaardigd over de ontzettende uitspraken van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Juist voor ons Duitsers is elke relativering van de Holocaust onverdraaglijk en onacceptabel. Ik veroordeel elke poging om de misdaden van de Holocaust te ontkennen."

De Duitse bondskanselier Scholz heeft op Twitter in scherpe bewoordingen afstand genomen van de holocaustvergelijking die de Palestijnse president Abbas gisteren in Berlijn maakte. Abbas liet na om de aanslag van Palestijnse terroristen vijftig jaar geleden bij de OIympische Spelen in München te veroordelen en sprak over "vijftig holocausts" in het al decennia durende conflict tussen Israël en de Palestijnen.

De Palestijnse president kreeg gisteren bij een gezamenlijke persconferentie met Scholz de vraag of hij verontschuldigingen aan Israël zal aanbieden voor de aanslag in 1972 op de Israëlische olympische ploeg in München. Elf Israëliërs en een Duitse politieman kwamen daarbij om. De daders hadden banden met de Fatah-partij, waarbij Abbas destijds al was betrokken.

Abbas ging niet op die vraag in maar antwoordde: "Israël heeft tussen 1947 en nu vijftig massamoorden in vijftig plaatsen begaan". Hij voegde daaraan toe: "Vijftig massamoorden, vijftig holocausts". Scholz verstrakte toen hij dit hoorde en leek weg te willen lopen. Zijn woordvoerder maakte daarna een eind aan de persconferentie en liet later weten dat Scholz verontwaardigd was over Abbas' woorden.

Eerder al had Scholz zich gedistantieerd van een andere uitspraak van Abbas, die Israël van apartheid jegens de Palestijnen beschuldigde. "Ik wil hier uitdrukkelijk zeggen dat ik het niet juist vind om het woord 'apartheid' voor de beschrijving van de situatie te gebruiken."

Internationaal Auschwitz Comité

Het Internationaal Auschwitz Comité veroordeelt niet alleen het optreden van Abbas maar ook het ontbreken van een Duits weerwoord tijdens de persconferentie. "Het is verbazingwekkend en vreemd dat de Duitse kant niet op de provocatie van Abbas was voorbereid en diens uitlatingen over de Holocaust onweersproken bleven."