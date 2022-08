Economie groeit sterk ondanks inflatie en energiecrisis

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal verrassend sterk gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 2,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, in weerwil van de energiecrisis, de hoge inflatie en het afnemend consumentenvertrouwen. Handel, investeringen en consumentenbestedingen droegen het meest bij aan de groei.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden bedroeg de economische groei 5,3 procent. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de opheffing van de coronamaatregelen gaf de economie in het tweede kwartaal een flinke impuls. Consumenten lieten het geld rollen tussen april en juli, er werd 7 procent meer uitgegeven dan in het tweede kwartaal van 2021.

In het tweede kwartaal van dit jaar waren voor het eerst sinds de coronacrisis nagenoeg geen coronamaatregelen meer van kracht. Eind maart verviel bijvoorbeeld de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, en vanaf mei ook officieel in het vliegtuig en op het vliegveld. Ook grote festivals konden weer doorgaan, zoals Pinkpop in juni.

De industrie draaide ook op volle toeren en investeerde flink in vaste activa als woningen en bedrijfsgebouwen, en in machines en software. De export lag 5,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De overheid zelf nam gas terug als het gaat om investeren en geld uitgeven, bijna een procent minder dan een jaar eerder. Dat hangt vooral samen met de afbouwen van het coronabeleid. Zo is er minder uitgegeven aan coronatesten, testen voor toegang en vaccinaties.