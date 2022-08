Woningcorporaties willen dat kabinet eenmalige huurverlaging minima vervroegt

Woningcorporaties pleiten ervoor dat het kabinet de eenmalige huurverlaging voor minima volgend jaar al invoert in plaats van in 2024. Volgens de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes is dat nodig omdat "huurders nu al in de knel komen door dure boodschappen en een hoge energierekening".

Woningcorporaties, gemeenten, provincies en het rijk spraken eind juni af om voor minima in 2024 een eenmalige huurverlaging door te voeren van gemiddeld 57 euro. De regeling geldt alleen voor huurders met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum en de huurprijs moet 550 euro of hoger bedragen. Ongeveer 510.000 huishoudens komen hiervoor in aanmerking.

Verhuurdersheffing afgeschaft

Deze toezegging werd opgenomen in de recent aangenomen Nationale Prestatieafspraken Woningcorporaties. Aedes zegt dat met het kabinet ook besproken is dat deze afspraken voor minima eerder zouden kunnen ingaan.

De verlaging is mogelijk omdat de verhuurdersheffing voor corporaties per 1 januari wordt afgeschaft. Dit is een belasting die werd betaald door bedrijven of individuen die 50 huurwoningen bezitten waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens. Door het afschaffen van de heffing hebben woningcorporaties ongeveer 1,7 miljard euro per jaar aan investeringsruimte vrij. Een deel hiervan wordt gebruikt voor de eenmalige huurverlaging.