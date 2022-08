Van Klinken komt 78 centimeter tekort om geschiedenis te schrijven: 'Alles gegeven'

Welgeteld 78 centimeter scheidden discuswerpster Jorinde van Klinken dinsdagavond in München van een prestatie waarmee ze de wereld was overgegaan. Het was het verschil tussen een bronzen EK-medaille en de vermaledijde vierde plaats. Tussen na zestig jaar in de voetsporen treden van Tamara Press uit de voormalige Sovjet-Unie of de Europese kampioenschappen atletiek verlaten met één in plaats van twee derde plaatsen.

De 22-jarige Van Klinken had het naar eigen zeggen in zich gehad om in het Olympiastadion geschiedenis te schrijven. Sinds de Europese titelstrijd van 1962 in Belgrado was het namelijk niet meer voorgekomen dat één atlete een medaille pakte bij zowel kogelstoten als discuswerpen.

Press, geboren in Oekraïne en tussen 1959 en 1965 goed voor elf wereldrecords, pakte zes decennia geleden in het toenmalige Joegoslavië twee stuks EK-goud. Van Klinken moest zich op hetzelfde podium tevredenstellen met brons en plek vier.

'Alles gegeven'

Er had meer ingezeten, hield Van Klinken haar gehoor na afloop voor. Een goede worp zou haar zelfs goud hebben kunnen bezorgen, zo bezwoer ze in de catacomben van het olympisch atletiekstadion van 1972. De vorm was er, vandaar dat ze had gekozen voor een wedstrijd van alles-of-niets. "Ik heb alles gegeven. Dan kan het dus ook heel erg mis gaan."