Das Boot-regisseur Wolfgang Petersen (81) overleden

De Duitse filmregisseur Wolfgang Petersen is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn bekendste werk is de oorlogsfilm Das Boot uit 1981.

Petersen stierf in zijn huis in de Amerikaanse stad Los Angeles aan de gevolgen van alvleesklierkanker, meldt zijn productiemaatschappij. Zijn familie was daarbij aanwezig.

Das Boot is een West-Duitse productie en gaat over de Duitse bemanning van een onderzeeër tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film werd geroemd om de beklemmende beelden van angstige bemanningsleden, die dicht op elkaar zitten in de kleine duikboot.