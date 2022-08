Zwak serverende Van de Zandschulp laat Medvedev met de schrik vrijkomen

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati uitgeschakeld door Daniil Medvedev. De beste Nederlandse tennisser van dit moment leek de nummer een van de wereld even in serieuze problemen te kunnen brengen, maar sprong veel te slordig met zijn kansen om (4-6, 5-7).

De eerste set was na een break in de openingsgame een kansloze missie voor Van de Zandschulp. Medvedev heerste in zijn eigen servicegames en leek de partij vervolgens vroegtijdig te beslissen toen hij de opslag van de Veenendaler in de vijfde game van de tweede set nog een keer brak.

Maar ineens richtte Van de Zandschulp zich op, won hij drie van de daaropvolgende vier games en kreeg hij op de service van de Rus zelfs een setpunt.

In een fase waarin van de Zandschulp de wedstrijd leek te kunnen kantelen, miste hij echter zijn twee breakkansen en liet vooral zijn doorgaans zo sterke service hem volledig in de steek. Met acht dubbele fouten in de tweede set gaf hij de punten veel te makkelijk weg.

Kansen benutten

"Botic serveerde vandaag niet bijzonder goed", merkte ook Medvedev. "Dus ik probeerde druk te houden en zelf mijn kansen te benutten."

Medvedev verdedigt op de US Open zijn titel, maar werd tijdens zijn voorbereiding vorige week in Montreal al in de tweede ronde uitgeschakeld door Nick Kyrgios. Na ruim anderhalf uur kreeg hij Van de Zandschulp op zijn derde matchpoint wel op de knieën.

Van de Zandschulp speelt volgende week nog op het hardcourt van Winston-Salem, waar ook Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven hun rentree hopen te maken in aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van dit kalenderjaar.