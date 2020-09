De uitzending van 10 september

Nederland was voor de brand van plan enkele kinderen naar het Griekse vasteland te brengen. Maar gisteren werd duidelijk dat veel partijen, waaronder coalitiegenoten ChristenUnie en D66, nu "een momentum voelen om te zeggen dat we veel meer moeten doen", aldus politiek duider Arjan Noorlander.

De Tweede Kamer debatteert over de branden in het migrantenkamp Moria op Lesbos. Het kamp is in de as gelegd en duizenden bewoners zijn dakloos geraakt. Europa-correspondent Saskia Dekkers is op Lesbos. We spreken haar vanavond.

Nederlanders niet ontevredener door corona

De impact van de coronacrisis op Nederland is groot, maar Nederlanders worden er niet minder tevreden van over hun eigen leven. In onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit juli geven mensen gemiddeld een 7,9 voor hun leven, wat even hoog is als voor de coronapandemie.

Nederlanders maken zich wel zorgen, maar met name over (kwetsbare) anderen en over de toekomst. Te gast is SCP-directeur Kim Putters.