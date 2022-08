Zeer grote brand bij recylingbedrijf in Leek, NL-Alert vanwege rook

In Leek in de provincie Groningen woedt een zeer grote brand bij een recyclingbedrijf voor plastic, kunststof en papier. Er staan meerdere loodsen in brand. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden en probeert de omliggende panden te behouden.

#Leek | In verband met de draaiende windrichting is er een #NLAlert verzonden voor de wijk #Oostindie en dorp #Zevenhuizen . Heeft u last van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk u ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op: https://t.co/yLgZ3CYl7j pic.twitter.com/IqJhmttFDN

In het Groningse Leek is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf voor plastic en kunststof. Meerdere loodsen staan in brand. - NOS