Brandweer krijgt grote brand bij recyclingbedrijf Leek onder controle

In Leek in de provincie Groningen heeft een zeer grote brand gewoed bij een recyclingbedrijf voor plastic, kunststof en papier. Meerdere loodsen stonden in vuur en vlam.

#Leek | In verband met de draaiende windrichting is er een #NLAlert verzonden voor de wijk #Oostindie en dorp #Zevenhuizen . Heeft u last van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk u ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op: https://t.co/yLgZ3CYl7j pic.twitter.com/IqJhmttFDN

