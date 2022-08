Wekdienst 17/8: Remkes voert stikstofgesprek met bedrijfsleven • Uitspraak in zaak Friese drugshandel

Goedemorgen! Stikstofbemiddelaar Johan Remkes gaat met het bedrijfsleven in gesprek over het stikstofbeleid, en de rechtbank in Leeuwarden doet uitspraak in een megaproces over internationale drugshandel vanuit Friesland.

Eerst het weer: vanochtend breekt vooral in het noordoosten de zon nog even door. Verder overheerst de bewolking en er valt verspreid over het land regen. Ook onweer is mogelijk. Later op de dag wordt het in het zuiden droog met nog wat zon. Er staat weinig wind en het is in de regen 20 of 21 graden, in de zon kan het opwarmen naar 23 tot 27 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het bedrijfsleven gaat met stikstofbemiddelaar Johan Remkes om de tafel over het stikstofbeleid. Aanwezig zijn de brancheorganisatie Bouwend Nederland, de werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland.

De rechtbank in Leeuwarden doet uitspraak in het megaproces tegen twintig verdachten die terechtstaan voor internationale drugshandel vanuit Friesland, wapenbezit, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot acht jaar geëist tegen veertien van hen, tegen de andere verdachten is een taakstraf geëist. Bij het onderzoek is voor het eerst sinds lange tijd gebruikgemaakt van een burgerinfiltrant.

De voormalige advocaat van de Amerikaanse oud-president Trump, Rudy Giuliani, moet in de staat Georgia getuigen in een rechtszaak over de verkiezingen van 2020. Toen probeerde Trump een verkiezingsfunctionaris in die staat over te halen om stemmen voor hem 'te vinden'. Giuliani ondersteunde Trump hierbij.

Bij het EK atletiek in München gaan de finales van start op de 400 meter. Femke Bol en Lieke Klaver doen mee aan de finale voor de vrouwen, Liemarvin Bonevacia heeft zich bij de mannen gekwalificeerd.

Wat heb je gemist? De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn handtekening gezet onder een zwaarbevochten investeringsplan. Daarmee komt er 750 miljard dollar vrij, waarvan 430 miljard bestemd is voor klimaatmaatregelen. Het is het meest omvangrijke klimaatpakket van een Amerikaanse regering ooit. Het ondertekenen van de wet gebeurde in het Witte Huis, in het bijzijn van de Democratische senatoren. Zij konden het lange tijd niet eens worden over de zogenoemde inflatie-vermindering wet. Ander nieuws uit de nacht: Demonstratie bij toekomstig azc in Albergen, gemeente overdonderd: in de Overijsselse plaats wordt een hotel ingericht als opvangplek, maakte het kabinet dinsdagavond bekend.

Trump-criticus Liz Cheney sneuvelt in voorverkiezingen in Wyoming: Hageman kon op de steun van Trump en daarmee van een groot deel van de Republikeinse partij rekenen.

Das Boot-regisseur Wolfgang Petersen (81) overleden: De Duitse filmregisseur stierf in zijn huis in de Amerikaanse stad Los Angeles aan alvleesklierkanker, meldt zijn productiemaatschappij

En dan nog even dit... De organisatie achter de uitreiking van de Oscars, de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, heeft na bijna vijftig jaar excuses aangeboden aan Sacheen Littlefeather. De inheems-Amerikaanse actrice en activiste weigerde in 1973 namens Marlon Brando de Oscar voor Beste Acteur. Brando kreeg de prijs voor zijn rol als Vito Corleone in The Godfather, maar weigerde de Oscar uit protest tegen de behandeling van inheemse Amerikanen door de filmindustrie. Hij was het onder meer niet eens met het stereotype beeld van inheemse Amerikanen in films. Brando kwam niet zelf, maar in plaats van hem kwam Sacheen Littlefeather het podium op. Het was volgens haar de bedoeling om een lange speech, geschreven door de acteur zelf, voor te lezen. Daar was echter geen tijd voor, zei ze. In plaats daarvan kwam er een korte verklaring. Met een mix van applaus en boegeroep op de achtergrond, wenste ze meer liefde en vrijgevigheid in de toekomst: