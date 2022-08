Trump-criticus Liz Cheney sneuvelt in voorverkiezingen in Wyoming

De Republikeinse afgevaardigde Liz Cheney keert na november niet terug naar het Huis van Afgevaardigden. Cheney, uitgesproken criticus van voormalig president Trump, verloor dinsdag de voorverkiezing in haar thuisstaat Wyoming.

Tijdens die voorverkiezingen maken de Republikeinen onderling uit wie het straks, bij de tussentijdse verkiezingen voor het Congres, mag opnemen tegen een Democraat.

Verwacht werd al dat Cheney, de dochter van voormalig vicepresident Dick Chaney, het niet zou winnen van uitdager Harriet Hageman. Ze stond ver achter in de peilingen. Hageman kon bovendien op de steun van Trump en daarmee van een groot deel van de Republikeinse partij rekenen. Zij herhaalde eerder meermaals Trumps claim dat de vorige verkiezingen frauduleus waren verlopen.

Aanvankelijk steunde Cheney Trump, maar de voorbije jaren was ze zeer kritisch op de voormalig president. Zo stemde ze voor zijn afzetting en liet ze zich negatief uit over Trumps rol in de bestorming van het Capitool begin 2021. Bovendien maakt ze deel uit van de parlementaire commissie die de bestorming onderzoekt, wat haar door de Republikeinse partij niet in dank wordt afgenomen.

Critici wegwerken

Na de bekendmaking van de uitslag van de voorverkiezing zei Cheney in een toespraak "er alles aan te zullen doen om te voorkomen dat Trump weer in de buurt van het Witte Huis komt".

Cheney zit sinds 2017 in het Huis van Afgevaardigden. Dat ze het in Wyoming niet heeft gehaald, wordt door Amerikaanse kranten gezien als winst voor Trump. Hij probeert de Republikeinse partij al langer van zijn critici te ontdoen.