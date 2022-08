Alsnog streep door extreemrechts muziekfestival in Ieper na ophef

"Uiteraard is dit voor Ieper Vredesstad onaanvaardbaar. Het was van meet af aan onze bedoeling om hier strikt op toe te zien. We begrijpen de onrust hieromtrent", staat in de verklaring.

De beslissing werd volgens het bestuur nu pas gemaakt omdat eerst "de nodige adviezen en officiële informatie" afgewacht moesten worden. Volgens Vlaamse media werd de vergunning onder grote druk van de landelijke politiek ingetrokken.

IJzerwake

De eerste editie van Frontnacht zou plaatsvinden vlak voor de zogeheten IJzerwake. Bij die jaarlijkse bijeenkomst van uiterst rechtse Vlaams-nationalisten worden de Belgische doden van de Eerste Wereldoorlog herdacht.

De organisatoren van de IJzerwake - die ook Frontnacht organiseren - dreigen met een rechtszaak om de gemaakte kosten voor het festival op Ieper te verhalen, meldt de Vlaamse krant De Standaard.