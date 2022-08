Demonstratie bij toekomstig azc in Albergen, gemeente overdonderd

In Albergen hebben dinsdagavond zeker tientallen bewoners gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. In de Overijsselse plaats wordt een hotel ingericht als opvangplek, maakte het kabinet dinsdagavond bekend.

Zeker tientallen mensen verzamelden zich uit protest bij het hotel. Volgens Tubantia gaat het zelfs om enkele honderden inwoners, onder wie overwegend jongeren. Aan de gevel van het hotel werd een spandoek opgehangen en voor het pand zou vuurwerk zijn afgestoken.

Het was voor het eerst dat het kabinet de vergunningverlening voor een asielzoekerscentrum naar zich toe trok. Vorige week schreven staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) al aan de Tweede Kamer dat ze dit voornemens waren. De bewindslieden stelden dat het kabinet te afhankelijk was "de bereidwilligheid van gemeenten", terwijl er een "stevige crisis" in de asielopvang gaande is.

De gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, zegt "onaangenaam verrast" te zijn door het kabinetsbesluit. Wethouder Ursula Bekhuis zegt tegen Nieuwsuur dat de gemeente rond 18.30 uur werd geïnformeerd door staatssecretaris Van der Burg. "Het besluit viel ons rauw op het dak", reageert Bekhuis. "Het is een bijzondere gang van zaken, een waar we niet blij van worden."

'Inwoners niet geïnformeerd'

Vluchtelingenwerk is blij dat het kabinet de toewijzing naar zich toe heeft getrokken. "Het is pijnlijk dat het moet, maar er slapen mensen buiten op straat. Dat kan niet meer", reageert bestuursvoorzitter Frank Candel in Nieuwsuur. "Ik ben blij dat de Staat deze stap zet, maar er moet alsnog een wet komen die deze mensen eerlijk verdeelt over Nederland."

Wethouder Bekhuis van de gemeente Tubbergen zegt zich zorgen te maken over de inwoners. "Wij hebben niet de gelegenheid gehad om de inwoners mee te nemen en het roept veel vragen op". Zij betwijfelt of er onder de inwoners van Albergen draagvlak is voor de opvanglocatie.

Het COA meldt dat het hotel begin volgende maand aangepast moet zijn voor de komst van de asielzoekers. In het pand zelf is volgens het orgaan ruimte voor 200 asielzoekers. Indien nodig zouden daarnaast nog 100 mensen in tenten of cabines op het terrein kunnen verblijven.

Weer buiten slapen in Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten van dinsdag op woensdag zo'n 300 asielzoekers buiten slapen. Door de onrust en vechtpartijen die er waren rond het centrum werden dinsdagavond door Rijkswaterstaat de toegangswegen en de N366 afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Tentjes die een groep ondernemers maandag uitdeelde in Ter Apel, werden daar gisteravond weggehaald. De politie was samen met handhaving en de gemeente Westerwolde aanwezig om de tentjes te verwijderen omdat "de veiligheid voor iedereen niet gegarandeerde kon worden".

Bekijk hieronder beelden van de vechtpartij, en de tenten die later werden weggehaald: