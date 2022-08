Biden tekent zwaarbevochten investeringsplan, onder meer miljarden voor klimaat

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn handtekening gezet onder een zwaarbevochten wet. Daarmee komt er 750 miljard dollar vrij om onder meer klimaatverandering mee aan te pakken. Het is het meest omvangrijke klimaatpakket van een Amerikaanse regering ooit.

Het ondertekenen van de wet gebeurde in het Witte Huis, in het bijzijn van de Democratische senatoren. Zij konden het lange tijd niet eens worden over de zogenoemde inflatie-vermindering wet.

Ook senator Manchin was erbij toen Biden zijn handtekening zette, hij sprak van een "gebalanceerd pakket". Manchin was een van de senatoren die lange tijd dwarslag, waardoor het plan niet door de Senaat kwam. 'Zijn' staat, West-Virginia, teert grotendeels op de kolenindustrie.

Overwinning voor Biden

Beide kamers van het parlement ging onlangs - na anderhalf jaar van onderhandelingen - toch akkoord. Dat Biden uiteindelijk toch steun in de Senaat wist te vergaren, wordt gezien als een grote overwinning voor de president. Het is de derde grote wet waar hij de afgelopen weken zijn handtekening onder kon zetten.

In het Witte Huis haalde Biden vanavond uit naar de Republikeinen, die volgens hem "stuk voor stuk tegen het pakket stemden". De wet is omvangrijk: zo zijn er plannen in opgenomen voor tal van sectoren. Naast klimaat- en milieumaatregelen worden er grote bedragen gestoken in zorgverzekeringen, het drukken van medicijnprijzen en het terugbrengen van het begrotingstekort. Ongeveer 430 miljard dollar is bestemd voor klimaatmaatregelen.