Opnieuw vechtpartijen en mensen die buiten moeten slapen in Ter Apel

Het is vanavond opnieuw erg onrustig bij het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is voor ongeveer 300 mensen geen slaapplaats gevonden, zegt het COA. Zij wachten voor de poort van het terrein.

Ook is de N366, die bij het aanmeldcentrum ligt, uit voorzorg afgesloten voor regulier wegverkeer, schrijft RTV Noord.

Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor het eerst zelf een vergunning heeft verleend voor een asielzoekerscentrum en daarmee een gemeente heeft gepasseerd. In de Overijsselse plaats Albergen wordt een hotel ingericht voor asielzoekers.

Zeker tientallen mensen verzamelden zich vanavond uit protest bij het hotel, meldt Tubantia. Volgens de krant gaat het om overwegend jongeren. Voor het hotel zou vuurwerk zijn afgestoken. De politie wil hierover niets bevestigen.

Tenten

Bij het aanmeldcentrum is het al maandenlang overvol. Er is daardoor geregeld geen opvangplek voor mensen die hun aanmeldprocedure moeten doorlopen. Al eerder sliepen veel mensen gedwongen buiten op het grasveld bij het centrum omdat er te weinig bedden waren. Ook zondag kwam tot een vechtpartij.

Gisteren brachten vrijwilligers zo'n 200 tenten naar het terrein voor de mensen die anders buiten moesten slapen. Vandaag zijn die echter weggehaald, omdat er zorgen waren over de brandveiligheid van de tenten.

Extra toezicht

Vandaag werd ook bekend dat de politie vanaf deze week extra personeel van de Vreemdelingenpolitie inzet bij het centrum in Ter Apel. Dat is onder meer om de wachttijd terug te dringen.

Bekijk hieronder beelden van de vechtpartij, en de tenten die later werden weggehaald: