PSV ontsnapt aan nederlaag bij Rangers na vreselijke blunder Benítez (2-2)

PSV heeft een pijnlijke nederlaag op bezoek bij Rangers FC ternauwernood weten te voorkomen. Armando Obispo zorgde er met een kopgoal in de slotfase voor dat een grote blunder van keeper Walter Benítez beperkte schade had: 2-2. Zo heeft PSV volgende week in Eindhoven genoeg aan een kleine overwinning om voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 de Champions League te halen. Gezien het spelbeeld in Glasgow is er in ieder geval geen reden tot wanhoop.

Giovanni van Bronckhorst en Ruud van Nistelrooy treffen elkaar op Ibrox - Reuters

Want PSV begon prima aan het duel op Ibrox. Sterker nog: de ploeg van Ruud van Nistelrooy hield zich in de openingsfase vrij gemakkelijk staande. De eerste kans was dan ook voor de Eindhovenaren. Luuk de Jong schoot na een voorzet van Joey Veerman net over. Rangers bleek in de eerste twintig minuten niet in staat tot wervelend aanvalsspel te komen en moest toekijken hoe PSV aan de hand van Ibrahim Sangaré en Veerman het middenveld controleerde. Juist na een fase waarin Rangers een stuk meer van zich af had gebeten, werd het 0-1. Uit een corner van Cody Gakpo viel de bal voor de voeten van Sangaré, die met zijn verkeerde been binnen wist te schieten.

Sangaré rommelt de bal met zijn linkerbeen binnen: 0-1 - Reuters

Maar een antwoord van Rangers volgde razendsnel. Na een soepele aanval over rechts schoot Antonio Colak op aangeven van publiekslieveling James Tavernier resoluut binnen. Na rust bleef de wedstrijd op en neer deinen. Een mogelijkheid via Colak werd binnen een mum van tijd gevolgd door twee grote kansen voor Ismael Saibari. Zijn schoten eindigden op de buitenkant van de paal en in de handen van doelman Jon McLaughlin. Het was dan ook volkomen onnodig dat PSV na 70 minuten op achterstand kwam. Keeper Walter Benítez, die in zijn eerste Eindhovense weken nog zo'n goede indruk maakte, ging bij een vrije trap van Tom Lawrence verschrikkelijk in de fout en zag de bal onder zich langs de goal in rollen.

Benítez baalt na zijn fout bij de 2-1 - Reuters