Lückenkemper en Jacobs pakken Europese titel op 100 meter

Gina Lückenkemper en Lamont Marcell Jacobs hebben de Europese titel op de 100 meter veroverd. Met name de finale van de vrouwen kende een spannende ontknoping, waarbij drie vrouwen naast elkaar de finishlijn passeerden.

Mujinga Kambundji uit Zwitserland lag voorop, maar werd in de slotmeters nog ingehaald door de 25-jarige Lückenkemper, die na het passeren van de lijn ten val kwam. Voor de ogen van de Duitse fans barstte ze in tranen uit toen duidelijk werd dat zij het koninginnennummer gewonnen had in een tijd van 10,99.

Het brons ging naar de Britse Daryll Neita, die op 0,01 van de winnares het brons pakte.

Asher-Smith valt uit

Op de vorige EK (2018) won Lückenkemper zilver, op 0,14 van Dina Asher-Smith. De Britse was ook nu de topfavoriete, maar zij viel al na enkele meters uit met een hamstringblessure.

Bekijk in de carrousel de 100 meter-finales van de mannen en vrouwen: