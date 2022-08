Van Klinken grijpt in discusfinale naast EK-medaille, Foppen knap vijfde

Jorinde van Klinken is er een dag na het brons bij het kogelstoten niet in geslaagd ook een EK-medaille bij het discuswerpen te behalen. De 22-jarige Drentse eindigde net naast het podium. Van Klinken sprak maandagavond na de finale van het kogelstoten een wens uit. "Ik wil nu eindelijk bewijzen dat het echt beide kan." Ze doelde daarmee op de combinatie van het kogelstoten en discuswerpen. Haar doel voor de EK was twee medailles behalen. Na het brons van maandagavond stond haar dus nog één ding te doen: de discus zo ver werpen dat ze ook bij de ceremonie van dat onderdeel op het podium mocht staan.

De EK bij de NOS De Europese Kampioenschappen zijn uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn er dagelijks streams met livesport. Elke avond is er een extra Studio Sport-uitzending op NPO 1, 2 of 3 met samenvattingen en livesport. Woensdag is er tussen 17.50 en 19.54 uur op NPO 2 zwemmen te zien. Op NPO 3 start om 19.45 uur een uitzending met daarin aandacht voor atletiek. Het wielrennen is online te volgen via een stream, met om 14.00 uur de tijdrit voor vrouwen en om 17.30 uur de tijdrit voor mannen.

En Van Klinken begon goed aan de discusfinale met een worp van 64.03 meter, waarmee ze na de eerste werpronde aan de leiding ging. De tweede worp van de Nederlandse was ongeldig, terwijl Kristin Pudenz en Sandra Perkovic de afstand van Van Klinken overtroffen. In de derde ronde zakte Van Klinken nog een plaats, nadat ook de Duitse Claudine Vita de discus verder had geworpen dan de Nederlandse. Van Klinken wist zich alleen in haar vijfde poging nog te verbeteren met een worp van 64.43 meter, maar het was niet genoeg voor een medaille. De winst ging naar de Kroatische Perkovic met een afstand van 67.95 meter. Foppen vijfde Mike Foppen is op de 5.000 meter knap vijfde geworden. Met nog één kilometer te gaan lag hij tiende, maar de Nederlandse langeafstandsloper wist er nog knap een eindsprint uit de persen.

De Europese titel ging net als vier jaar geleden naar de Noor Jakob Ingebrigtsen. In de laatste ronde waren Mohamed Katir en Yemaneberhan Crippa de enigen die de Noor konden volgen. De Italiaan haakte als eerste af, waarna ook de Spanjaard Ingebrigtsen moest laten gaan. Hoogspringer Amels finalist Douwe Amels heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale bij het hoogspringen. De nummer acht van de vorige EK ging als een van de weinigen direct over 2.21 meter en dat bleek ruim voldoende. Toch voelde het voor Amels niet als een eenvoudige kwalificatie. "Het is echt wel een beetje zenuwpezen", aldus de 30-jarige Nederlander. "Ik was ook op het veld nog superzenuwachtig. Na de 2.17 meter ging ik me steeds beter voelen en bij de 2.21 was 'ie al binnen. Maar het voelde toch niet supermakkelijk."

Douwe Amels gaat in zijn vierde sprong over 2.21 meter en plaatst zich voor de finale van het hoogspringen. - NOS