Geurstof voor gas gelekt, inwoners De Meern ongerust

Bij werkzaamheden aan een gasleiding bij De Meern is een odorant vrijgekomen, een stof die aardgas de bekende geur geeft. Meerdere inwoners van de Utrechtse plaats namen vanwege de gaslucht ongerust contact op met de landelijke gasnetbeheerder, Gasunie Transport Services.

De Gasunie wilde de geurstof toevoegen aan het gas bij een mengstation bij buurtschap Reijerscop. "In de loop van de middag kregen we de eerste meldingen al binnen. Normaal waait het snel weg, maar omdat het nu zo goed als windstil is, blijft het langer hangen", aldus een woordvoerder bij RTV Utrecht.

Geurstof is ongevaarlijk

De Gasunie meldt op Twitter dat de gaslucht nog enige dagen te ruiken kan zijn. Daarnaast benadrukt het bedrijf dat de geurstof ongevaarlijk is. "Alleen bij direct contact kun je je misselijk voelen of hoofdpijn krijgen. Omdat het nu in de lucht hangt, is daar geen sprake van. Het kan geen kwaad voor mensen."

Gas is van zichzelf geurloos. De odorant THT wordt daar expres aan toegevoegd, zodat mensen een eventueel gaslek kunnen ruiken.