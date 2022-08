Langs de kust bij Noordwijk is een man verdronken. Het gaat om een 58-jarige man uit Voorhout.

Zijn lichaam werd rond 16.00 uur gevonden in de branding. Onduidelijk is nog hoe de man is verdronken en wanneer dat precies is gebeurd, zegt de politie.

De KNRM en hulpdiensten rukten massaal uit na de vondst, schrijft Omroep West. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.