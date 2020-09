Laatste bewoners weg uit azc Weert

Volgende week dinsdag gaat het asielzoekerscentrum in Weert definitief dicht. Vandaag vertrekken de laatste twintig bewoners uit het pand. 1Limburg schrijft dat ze worden overgebracht naar een opvanglocatie in Musselkanaal in Groningen.

In 2015 maakte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afspraken met de gemeente Weert. Vijf jaar lang werden duizend asielzoekers opgevangen in de Van Horne Kazerne, de voormalige Koninklijke Militaire School. Die termijn loopt komende week af.

Het asielzoekerscentrum kwam vaak in het nieuws vanwege vechtpartijen, drank- en drugsgebruik, intimidatie en diefstal veroorzaakt door een groep uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het COA vroeg de gemeente in februari het azc langer open te houden vanwege een tekort aan opvangplekken. Op dat verzoek ging de gemeente niet in. Oud-burgemeester Jos Heijmans gaf vorig jaar al aan zich aan de vijf jaar te willen houden.