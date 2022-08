Ministerie maakt stukken over mondkapjesdeal openbaar

Het ministerie van VWS heeft interne nota's en e-mailberichten openbaar gemaakt over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Over het al dan niet naar buiten brengen daarvan was eerder veel te doen naar aanleiding van WOB-verzoeken van de Volkskrant.

De rechter droeg het ministerie op de interne communicatie over de deal openbaar te maken, op straffe van een dwangsom. De ministers Kuipers (Volksgezondheid) en Helder (Medische Zorg) vonden dat aanvankelijk onbegonnen werk.

Maar de bewindslieden kondigden een maand geleden aan dat ze de communicatie toch naar buiten zouden brengen, al zou dat volgens hen het uiterste vragen van de ambtenaren die ermee bezig zijn. De bewindslieden schreven toen aan de Kamer dat het "helaas feitelijk onmogelijk is om in alle individuele zaken aan de opgelegde rechterlijke termijnen te voldoen".

Inkoopvoorwaarden en financiering

De ministers hebben nu dus documenten als nota's en e-mails gepubliceerd. Het gaat dan onder meer om de inkoopvoorwaarden en financiering van de mondkapjesdeal.

De openbaarmaking komt juist op de dag dat de FIOD opnieuw beslag heeft gelegd op eigendommen van Van Lienden en zijn zakenpartners van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Inmiddels is beslag gelegd voor een bedrag van 18 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat het ministerie later ook nog sms- en chatberichten naar buiten brengt, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas volgende maand. Volgens de ministers zijn tot nu toe 5200 pagina's aan chatberichten verzameld.