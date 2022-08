Kabinet passeert voor het eerst gemeente: vergunning voor azc in hotel

Het kabinet trekt de vergunningverlening voor een asielzoekerscentrum in de Overijsselse plaats Albergen naar zich toe. Daarmee passeert het kabinet de gemeente Tubbergen, waar Albergen ligt.

Staatssecretaris Van der Burg schrijft aan de Tweede Kamer dat het COA een hotel in Albergen heeft gekocht. Al sinds april wordt met de gemeente gesproken over opvang van asielzoekers in dat gebouw, maar tot een akkoord is het niet gekomen.

Omdat de nood hoog is, en er te weinig opvangplekken zijn, neemt Van der Burg de naar eigen zeggen uitzonderlijke stap om zelf over de vergunning te beslissen. Hij had vorige week al in het algemeen aangekondigd dat het kabinet van die mogelijkheid gebruik wil gaan maken.

Plaats voor 300 asielzoekers

Dat gebeurt nu voor de eerste keer. "Op die manier is het Rijk niet gebonden aan de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen", schrijft Van der Burg.

Het hotel in Albergen is nu ingericht voor 80 gasten, maar volgens de staatssecretaris kunnen er in potentie 300 asielzoekers worden gehuisvest.

Van der Burg benadrukt dat het kabinet met de gemeente wil blijven samenwerken en dat de gemeenteraad en de omwonenden er goed bij moeten worden betrokken.