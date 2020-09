Depay en Wijnaldum schitteren voorlopig alleen op voorpagina's in Barcelona

Georginio Wijnaldum en Memphis Depay bij Oranje - Pro Shots

De Spaanse competitie staat op het punt van beginnen, maar FC Barcelona lijkt allesbehalve klaar voor het nieuwe seizoen. Iedere dag worden er weer spelers aan de club gelinkt, maar tot nu toe staat de teller wat betreft aankopen van trainer Ronald Koeman op nul. Wel verschijnen de namen van twee Nederlandse voetballers met regelmaat op de voorpagina's van de Spaanse sportkranten. Memphis Depay en Georginio Wijnaldum worden voortdurend genoemd als nieuwe spelers van Barcelona. Doorgaans goed geïnformeerde Spaanse media raken er niet over uitgepraat. Websites en kranten puilen uit met verhalen over de Nederlanders. Maar ook de gerenommeerde media, waaronder L'Équipe (Frankrijk), BBC Sport (Engeland) en Bild (Duitsland), maken melding van de plannen van Koeman. Wat is de stand van zaken bij de Catalaanse club? Depay weet dat er interesse is Te beginnen bij Depay. Koeman heeft Luis Suárez laten weten dat hij weg mag en dus is de positie van spits vacant. En dan is de link met Depay, die weg wil bij Olympique Lyonnais, snel gelegd. In de periode dat Koeman aan het roer stond bij Oranje is Depay uitgegroeid tot de grote man. De twee hebben groot vertrouwen in elkaar. Na de verloren interland tegen Italië (0-1) van afgelopen maandag zei Depay dat hij "weet dat er interesse is" vanuit Barcelona.

Memphis Depay op de voorpagina van Mundo Deportivo - NOS

De Italiaanse sportjournalist Fabrizio Romano is al jarenlang een fenomeen op Twitter met het laatste transfernieuws. Hij heeft 1,6 miljoen volgers en werkt onder meer voor Sky Italia, het Britse The Guardian en het Amerikaanse CBS. "Depay heeft een persoonlijk akkoord met Barcelona. Het contract is bijna klaar", laat Romano telefonisch weten. "Depay zelf wil dolgraag en het is nu aan de clubs. Die hebben contact, maar er ligt nog geen officieel bod." Lyon heeft inderdaad laten weten dat er nog geen officieel bod is gedaan op Depay. "Als een 26-jarige spits nog maar een contract voor één jaar heeft en Barcelona hem volgt, bevindt Memphis zich in een sterke positie. Als er een bod komt, zullen we erover nadenken", aldus oud-speler en huidig Lyon-directeur Juninho Pernambucano. Het blijft ineens stil rondom Wijnaldum En dan Wijnaldum. Zijn contract bij Liverpool loopt na dit seizoen af en volgens Spaanse media was de middenvelder zelf er vorige week al uit. Hij zou een akkoord hebben met Barça over een driejarig contract. Bij een persconferentie van het Nederlands elftal werd Wijnaldum vorige week gevraagd naar de interesse van Barcelona. Hij hield zich op de vlakte:

Wijnaldum over Barcelona: 'Het is een gerucht, ik kan er niets over zeggen' - NOS

Sindsdien bleef het akelig stil. Volgens het Engelse Sky Sports is een vertrek van Wijnaldum helemaal niet zeker en zou de Nederlander zijn nog één jaar doorlopende contract willen verlengen bij Liverpool. Er wordt geschreven dat hij daar woensdag een gesprek over heeft gevoerd met manager Jürgen Klopp.

De Spaanse competitie begint, net als de eredivisie, aankomend weekend. De openingswedstrijd tussen Granada en Athletic Bilbao is door La Liga echter met een dag uitgesteld naar zaterdag. De oproep van de Spaanse bond om allen in het weekend te spelen en niet op vrijdagen en maandagen, krijgt daarmee gehoor. Ronald Koeman en zijn mannen krijgen langer de tijd om zich voor te bereiden. Omdat Barcelona net als Real Madrid, Getafe, Atlético Madrid en Europa League-winnaar Sevilla nog Europees actief was na de coronapauze, speelt de club pas over twee weken zijn eerste competitieduel.

Bij Koeman staat Wijnaldum er vanwege zijn dynamiek, loopvermogen en werklust goed op. Niet voor niets kreeg de middenvelder bij Oranje een belangrijke rol toebedeeld door Koeman. Saillant detail: Barcelona-fans zouden liever een andere middenvelder in Camp Nou zien spelen. Thiago Alcántara heeft laten weten dat hij Bayern München wil verlaten. Volgens het Duitse Bild heeft Barcelona al contact opgenomen met de zaakwaarnemer van de 29-jarige Spanjaard, die nota bene werd opgeleid door Barça.

Ronald Koeman samen met Georginio Wijnaldum bij Oranje - Pro Shots

Overigens zou Liverpool ook interesse hebben in Thiago. De Engelsen zouden in hem een goede opvolger zien voor... Wijnaldum. Mocht die dus vertrekken. Suárez lacht om 'fake news' Tot zover de kant van de mogelijke inkomende transfers. Koeman moet aan de andere kant ook afscheid nemen van spelers. Dat is al gebeurd bij Ivan Rakitic, die is teruggekeerd bij Sevilla. Ook middenvelder Arturo Vidal mag vertrekken. Ook bij Suárez lijkt het dus wachten op een transfer. Er werd gezinspeeld op een terugkeer naar Ajax, maar zo'n stunt is voor de Amsterdammers in financieel opzicht (vermoedelijk) te hoog gegrepen. Een overgang naar Juventus hangt al dagen in de lucht. In de tussentijd staat de Uruguayaan gewoon op het trainingsveld bij Barcelona en laat hij via Instagram weten dat hij lacht om al het 'fake news' dat over hem naar buiten komt.

Luis Suárez spreekt op Instagram van 'fake news' - NOS