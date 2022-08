Camerabeelden masturberende man in trein gewist door fout politie

De politie geeft toe fouten te hebben gemaakt bij de aangifte van een jonge vrouw die eind vorige maand werd lastiggevallen in een trein. Een man masturbeerde tegenover haar terwijl hij naar haar keek, maar de politie vond het niet nodig dat ze dezelfde dag aangifte zou doen. Door die beslissing gingen camerabeelden verloren.

De vrouw deed haar verhaal afgelopen weekend bij RTV Noord. Op 28 juli nam ze 's avonds de trein van Buitenpost naar Groningen. Toen ze de masturberende man opmerkte, schreeuwde ze het uit, maar hulp van andere passagiers bleef uit.

Eenmaal uit de trein belde ze de politie, maar die vroeg haar om twee weken later aangifte te doen. Toen de aangifte eenmaal in behandeling was, bleek Arriva de camerabeelden van het incident al te hebben verwijderd. Dat is een standaardprocedure, na drie dagen.

'We hadden sneller moeten zijn'

"Achteraf gezien hadden we daar sneller en directer op moeten handelen, door bijvoorbeeld collega's langs te sturen om de aangifte op te nemen", zegt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland vandaag tegen de regionale omroep. "Die keuze is op dat moment niet gemaakt. Dat had anders gemoeten. Dan hadden we ook camerabeelden veilig kunnen stellen."

De woordvoerder zegt dat de kwestie intern is uitgezocht en besproken. "We doen er alles aan om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Iemand doet melding van dit feit en dan willen we zo snel mogelijk kunnen handelen."

Alsnog een getuigenoproep

De politie roept getuigen van het incident in de trein nu op om zich te melden. Hetzelfde geldt voor mensen die na aankomst van de trein in Groningen de verdachte hebben zien uitstappen. Erna liep hij richting het centrum.

Volgens het signalement van de politie droeg de man een grijze trainingsbroek, een blauw shirt en slippers. Op zijn gezicht had hij een tatoeage van een spin.