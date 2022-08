FvD mikt op september voor start eerste Forumschool in Almere

Het ziet ernaar uit dat volgende maand de eerste basisschool van Forum voor Democratie zijn deuren opent, zegt Ralf Dekker tegen de NOS. Dekker is voor Forum lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en speelt een belangrijke rol in het streven van de partij om eigen scholen te beginnen.

Het is de bedoeling dat de eerste privéschool in Almere komt te staan. "We hebben al een locatie en een eerste docent aangetrokken en de eerste achttien vooraanmeldingen zijn binnen."

Volgens de initiatiefnemer is het voor 80 procent zeker dat de school in september kan beginnen. Dekker wil met twee of drie klassen beginnen. "Er zijn nog een paar hobbels te nemen. We moeten nog docenten aannemen en gesprekken met de ouders voeren. Die moeten ook gaan betalen, maar een locatie is er al." Hij verwacht dat er uiteindelijk minder dan achttien leerlingen beginnen, maar dat het aantal gedurende het schooljaar weer toeneemt.

Vijf gemeenten

Het plan om eigen scholen te stichten, past binnen de wens van partijleider Baudet dat Forum meer wordt dan alleen een politieke partij, maar ook een zuil of beweging. In totaal lopen er aanvragen in vijf gemeenten voor 'Renaissancescholen', zoals Forum ze noemt. Het gaat om Den Haag, Apeldoorn, Almere, Hoogeveen en Tilburg. Dat zijn aanvragen voor reguliere, door de overheid gefinancierde scholen.

Voor zulke reguliere basisscholen zijn echter wel ouderverklaringen nodig en dat traject kan jaren duren. Daarom wil de partij in Almere beginnen met een privéschool, waarvoor de ouders moeten betalen. Volgens Forum zou het later wel een reguliere school kunnen worden.

Geen wokedenken

Op zo'n Renaissanceschool zijn volgens Dekker drie dingen wezenlijk anders dan op andere basisscholen. "We willen geen woke-denken in de lesstof", zegt hij. Volgens de FvD'er is er op basisscholen te veel aandacht voor de klimaatcrisis, gender en negativiteit rond de witte man.

Daarnaast ligt op een FvD-school volgens hem veel nadruk op basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen en wordt niet gebruikgemaakt van digitale hulpmiddelen als een digibord en school-tv. "Dat leidt alleen maar af." Als derde kenmerk noemt Dekker de korte lijntjes met het schoolbestuur: "We willen geen grote scholenkoepels waardoor leraren alleen maar bezig zijn met administratie. De nadruk moet liggen op lesgeven."

Vrij eenvoudig

De Inspectie van het Onderwijs noemt het in een reactie vrij eenvoudig om een particuliere school op te richten. Volgens de inspectie kan het kloppen dat er in september een school wordt geopend. "Je moet binnen vier weken na oprichting je school aanmelden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Die aanmelding wordt dan doorgegeven aan ons en dan komen wij in de beginfase twee keer kijken of de school aan de regels voldoet", zegt een woordvoerder.

Daarna brengt de inspectie een bindend advies uit aan de leerplichtambtenaar van de vestigingsplaats. Als dat advies positief is, is de school erkend. Is het negatief, moet de school zo snel mogelijk sluiten.