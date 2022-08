Zwemkoningin Steenbergen mist op een haar vijfde gouden medaille in Rome

Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen in Rome haar zesde medaille behaald. De 22-jarige zwemster eindigde dinsdagavond als tweede op de 200 meter wisselslag, achter de Israëlische Anastasia Gorbenko.

Na een sterke laatste baan kwam Steenbergen iets meer dan twee tienden tekort om Gorbenko van het goud af te houden. Voorafgaand aan de laatste vijftig meter (vrije slag) lag ze nog 2,19 seconden achter op de uiteindelijke winnares, die haar titel prolongeerde.

Eerder al vier keer goud

In de halve finales had Steenbergen ook al de tweede tijd genoteerd, achter Katie Shanahan. De Britse werd in de finale vierde. De Italiaanse Sara Franceschi pakte het brons, op 0,24 van Steenbergen.