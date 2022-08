Schutters doden Pakistaanse agenten die polioteam beschermden

In het noorden van Pakistan zijn twee politiemannen doodgeschoten die een poliovaccinatieteam beveiligden. De twee vaccinatiemedewerkers die ze begeleidden, bleven ongedeerd.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen persbureau AFP dat de twee schutters zich verscholen bij een klein kanaal en van zeer korte afstand het vuur openden op de agenten. Vervolgens vluchtten ze op motors. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.

In Pakistan werd in april het eerste poliogeval in vijftien maanden tijd geregistreerd. Sindsdien zijn er dertien nieuwe besmettingen vastgesteld. Als reactie daarop startte de overheid een nieuwe vaccinatiecampagne, die 12,6 miljoen kinderen moet bereiken.

Pakistan en Afghanistan zijn de enige landen waar de ziekte polio, die in ernstige gevallen tot verlamming kan leiden, door de Wereldgezondheidsorganisatie nog als een endemie wordt beschouwd. De ziekte is daar nooit volledig uitgeroeid en wordt af en toe nog doorgegeven.

Westers complot

Vaccinatiecampagnes worden in die twee landen vaker aangevallen door militante bewegingen. In juni werden in Pakistan ook al drie vaccinatiemedewerkers doodgeschoten.

Sommige militante islamitische groeperingen geloven dat de polioprikken onderdeel zijn van een westers complot om islamitische kinderen te steriliseren. Ook verspreiden ze valse informatie dat er varkensvet in de inentingen zit, waardoor ze niet halal zouden zijn.

Het aantal aanvallen nam toe sinds in 2011 bekend werd dat de Amerikaanse inlichtingenorganisatie CIA een nep-vaccinatiecampagne had opgezet om meer informatie te verzamelen over de verblijfplaats van Osama bin Laden, die toen leider van de terroristische organisatie al-Qaida was.