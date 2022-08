Kooij boekt in openingsrit Ronde van Denemarken tiende zege van dit seizoen

Olav Kooij heeft in de Ronde van Denemarken de eerste rit gewonnen. Na 222 kilometer van Allerød naar Køge duwde de renner van Jumbo-Visma zijn wiel net iets eerder over de streep dan de Belg Jasper Philipsen.

Jumbo meldde zich in de voorbereiding van de sprint pas laat aan het front. De ploeg leek zijn zaakjes prima op orde te hebben, maar in de finishstraat ging het toch nog mis.

Christophe Laporte zag zijn kopman niet meer en besloot zelf maar te gaan sprinten. Philipsen, die in de Tour de France de sprint op de Champs Elysées won, ging erop en erover, maar hij werd net voor de finish nog gepasseerd door Kooij. Het was al zijn tiende zege van dit seizoen.

Bernal is terug

De Colombiaan Egan Bernal maakte in Denemarken zijn rentree. De renner van de Ineos-ploeg, die in 2019 de Tour won, liep in januari bij een botsing op de training meerdere breuken op.

De Ronde van Denemarken duurt tot en met zaterdag.