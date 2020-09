Tugrul is traumaschoonmaker: 'In de badkamer lag 150 kilo ontlasting'

Maar Tugrul Çirakoglu (30) haalt er z'n schouders over op. Als traumaschoonmaker ruimt hij smerigheid op waar anderen zich niet eens een voorstelling van kunnen maken. Hij was gisteravond te gast bij het NOS-radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. Hij vertelde over zijn werk en de docuserie Niet normaal vies , die BNNVARA over hem maakte.

Een beschimmeld bakje fruit, een hondendrol onder je schoen of een drijvende pleister in een zwembad. Dat zijn dingen waar de meeste mensen van walgen.

Na een feestje in 2016 was voor hem de maat vol. "Er kwam uit de kelder een student waarvan z'n oogbol uit z'n kas hing. Hij zat helemaal onder de verwondingen, van z'n borst tot z'n armen. En er zat een gat in het raam. Toen wist ik: ik ben geen ketchup aan het opruimen."

Voor z'n werk komt hij bijvoorbeeld op plaatsen delict, of huizen waar iemand maandenlang dood in gelegen heeft. Çirakoglu: "Je moet er ballen voor hebben. En een sterke maag."

Maar bloed kan gevaarlijk zijn. Als ik dat toch op moet ruimen, dan ga ik me er maar in verdiepen hoe je dat echt goed en vooral op een veilige manier doet, dacht Çirakoglu. Nu komt hij altijd in een beschermend pak bij een klus aan.

Çirakoglu krijgt met veel meer te maken dan met bloed. "Wat me altijd zal bijblijven is een klus bij een man waar in de badkamer 150 kilo ontlasting lag. Hij had eerst de hele badkamer onder gepoept en op een gegeven moment ging hij ook op de gang poepen. En die meneer woonde daar gewoon. Dat was zo bizar. Terwijl wij aan het opruimen waren, zat hij een sudoku te maken. Hij negeerde het compleet."

Op elkaar letten

Met zijn bedrijf komt hij ook in woningen terecht waar mensen soms wel een jaar dood in hebben gelegen. De overledenen hadden niemand die zich om hen bekommerde. "Ieder overlijden verdient respect", vindt Çirakoglu. "Het kan zo zijn dat van het lichaam maar heel weinig over is om mee te nemen voor de uitvaartondernemer, want zo'n lichaam gaat ontbinden."

Om aandacht te vragen voor dit probleem maakt hij ook filmpjes voor YouTube. Daarmee schudt hij mensen wakker, merkt hij: "Iemand reageerde op zo'n filmpje: 'Ik heb een tijdje niks van m'n buurman gehoord, maar ik ben toch maar bij hem gaan aankloppen vanwege deze beelden.' Ik zie wat er kan gebeuren als we niet op elkaar letten."

Bekijk hier één van Tugruls vlogs, waarin hij een huis schoonmaakt waar iemand tijdens de zomerhitte is overleden: