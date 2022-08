Winkeliersorganisatie Inretail: allemaal de deur dicht om energie te besparen

Inretail, de brancheorganisatie van winkeliers, roept alle winkels op om hun deuren dicht te doen om energie te besparen. Met open deuren verbruiken winkels met airco in de zomer meer energie. Hetzelfde geldt in de winter voor winkels met verwarming.

De organisatie komt de komende weken met een campagne om te bewerkstelligen dat een gesloten deur de standaard wordt. "Als je als winkelier je deur openhoudt, dan heb je iets uit te leggen aan de maatschappij", zegt Inretail-directeur Jan Meerman.

'Supermarkten moeten meedoen'

Inretail vertegenwoordigt non-foodwinkels, zoals kledingzaken en woonwinkels, en hoopt dat ook voedselverkopers als supermarkten en groentezaken zich bij het initiatief aansluiten. "We willen niet dat de ene zaak de deur dicht heeft en de andere 'm openhoudt. Het zou goed zijn als er uniform beleid komt", aldus Meerman.

Volgens de organisatie maken veel winkeliers zich zorgen over hun stijgende energierekening en doen ze van alles om die zo laag mogelijk te houden. Zo installeren ze zuinigere verlichting en zetten ze met dit warme weer de airco minder hard.

'Verhuurder moet ook maatregelen nemen'

Ongeveer de helft van de winkeliers is volgens Inretail eigenaar van het winkelpand. Die winkeliers kijken ook naar bespaarmogelijkheden die meer investeringen vergen, zoals zonnepanelen en isolatie. "Bij winkeliers die huren is er volop discussie met de verhuurder over dit soort maatregelen", zegt Meerman. Hij vindt dat de overheid meer moet doen om verhuurders tot energiebesparende maatregelen te bewegen. "De overheid moet hierin een faciliterende en stimulerende rol hebben."

Voor kantoorgebouwen is er een verplichting om in 2023 minstens energielabel C te hebben. Het gaat Inretail te ver om ook zo'n verplichting voor winkelpanden in te voeren. "Je kunt dit niet zo veralgemeniseren. Het is niet overal even makkelijk te realiseren, veel winkels zitten in oude panden in binnensteden."

Lokaal is er al ervaring met het dichthouden van winkeldeuren. Zo stimuleert Wageningen dit al sinds 2018. "Veel winkeliers waren bang dat mensen dan wegbleven", zegt centrummanager Robert Frijlink. "Maar ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dat niet zo is, ik had tot eind vorig jaar zelf een winkel. Het is een paar weken wennen en de klant waardeert het."

Energiescan

In Haarlem heeft de gemeente winkeliers en andere ondernemers een energiescan aangeboden. Daarmee kunnen ze kijken welke maatregelen ze kunnen nemen om minder energie te verbruiken. "Dan gaat het vaak over de deuren", zegt centrummanager Falco Bloemdal. "Het ligt er ook een beetje aan hoe druk je winkel bezocht is en hoe vaak de deur dan open- en dichtgaat. Maar de energiekosten zijn nu dusdanig hoog dat ondernemers natuurlijk kijken naar hoe ze kunnen besparen."

Niet alleen winkels, ook andere ondernemers zijn ermee bezig. Een voorbeeld is wijnimporteur Wijnkameel in Haarlem. Die laat vandaag zo'n energiescan doen. "In onze loods wordt wijn gekoeld bewaard op 14 graden", zegt Chanan Wisse van Wijnkameel.

"Daarvoor hebben we een grote airco. Vier maanden geleden schatte onze energieleverancier dat we zo'n 150 euro per maand kwijt zouden zijn. Maar nu kreeg ik een update dat we waarschijnlijk 2000 euro moeten bijbetalen op de jaarafrekening. Dat is een hoop extra geld." Hij gaat eventueel zonnepanelen op de loods leggen om die rekening omlaag te krijgen.