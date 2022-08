Baanwielrenster Van Riessen loopt EK-finale op de keirin net mis

Laurine van Riessen is er op de slotdag van de EK baanwielrennen in München niet in geslaagd de finale van de keirin te bereiken. De 35-jarige Nederlandse finishte in haar halve finale als vierde en kwam één plaats tekort voor een finaleplaats.

Van Riessen, die maandag het brons pakte op het sprintonderdeel, drong overtuigend door tot de halve finales door haar serie te winnen. Daarin startte ze op de vijfde plaats, maar ze probeerde al snel wat plaatsen op te schuiven.