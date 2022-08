Keniaanse oppositieleider Odinga vecht verkiezingsuitslag aan

De Keniaanse oppositieleider Raila Odinga legt zich niet neer bij de uitslag van de presidentsverkiezingen. Hij is van plan de uitslag aan te vechten "met alle constitutionele en wettelijke opties", zo liet hij zijn aanhangers weten in een toespraak. "Kenia bevindt zich nu in een grote juridische en politieke crisis", voegde hij eraan toe.

Het was Odinga's eerste publieke vertoning sinds hij het presidentschap gisteren nipt verloor van vicepresident William Ruto. Ruto won met 50,49 procent van de stemmen, tegen 48,5 procent voor Odinga.

De uitslag werd bekendgemaakt door de voorzitter van de kiescommissie, maar vier leden van die commissie hadden zich kort voor de bekendmaking al gedistantieerd van de uitslag. Volgens hen was de laatste fase van het tellen van de stemmen niet transparant is gegaan.

De uitslag had dagenlang op zich laten wachten, en de bekendmaking ging gepaard met rumoer. In de uitslagenzaal waren er opstootjes en gingen mensen met elkaar op de vuist. Aanhangers van Odinga gingen de straat op.

Verkiezingsgeweld

Kenia heeft een geschiedenis van verkiezingsgeweld. Om te voorkomen dat de gemoederen niet te hoog oplopen, zoals in het verleden, heeft Odinga zijn aanhang opgeroepen om kalm te blijven en de vrede te bewaren.

Hoewel hij het niet expliciet heeft uitgesproken, hint hij erop de uitslag aan te vechten bij de Hoge Raad. Die moet besluiten of er onregelmatigheden zijn geweest bij de tellingen. Dit kan ertoe leiden dat verkiezingen opnieuw moeten plaatsvinden, zoals in 2017 is gebeurd.