Vitesse haalt defensieve versterking: doelman Scherpen komt naar Arnhem

Vitesse heeft Kjell Scherpen aangetrokken. De 22-jarige doelman wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Premier League-club Brighton & Hove Albion.

Scherpen werd vorig jaar door Brighton gekocht van Ajax, waar hij twee jaar onder contract had gestaan. In Engeland kwam de international van Jong Oranje tot slechts één wedstrijd in de hoofdmacht. Het afgelopen half jaar werd hij verhuurd aan KV Oostende in België.

Concurrentiestrijd met Houwen

Bij Vitesse gaat Scherpen de concurrentiestrijd aan met Markus Schubert, die op dit moment geblesseerd is, en Jeroen Houwen, die in de eerste twee competitiewedstrijden het Arnhemse doel verdedigde. In die twee duels kreeg Vitesse acht tegengoals.

"Dit voelt als de beste keuze die ik op dit moment kon maken", reageert Scherpen. "Ik ken Vitesse als een mooie en gevestigde club in de eredivisie. Voor mijn gevoel pas ik hier goed; als voetballer, maar ook als mens."