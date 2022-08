Daphne Wils is er bij het EK schoonspringen in Rome niet in geslaagd een medaille te pakken. De 24-jarige Wils eindigde op de 1-meterplank als achtste. Eerder op de dag plaatste ze zich knap als vierde voor de finale.

De Europese titel ging naar de Italiaanse Elena Bertocchi. Zij bleef Emma Gullstrand uit Zweden en de Italiaanse Chiara Pellacani voor.

Eind juni eindigde Wils als zestiende bij het WK in Boedapest.