Vanavond op tv: Voorraad sociale huurwoningen • Russische oppositie blijft strijden

Wat betekent dat voor de voorraad sociale huurwoningen? Nieuwsuur maakte een rondgang langs de zes grootste gemeenten van Nederland. In de studio wethouder Martijn Balster van Den Haag, die namens de VNG praat over de voorraad sociale huurwoningen in de grote steden.

De sociale huurwoningmarkt is vastgelopen. Voor mensen met lage inkomens komen steeds minder woningen beschikbaar, waardoor de wachttijden oplopen. En in de toekomst dreigt Nederland veel sociale huurwoningen ook nog eens kwijt te raken.

Russische oppositie

In de schaduw van de oorlog in Oekraïne levert het Kremlin ook een forse strijd met de eigen oppositie. Wie kritisch is over de oorlog kan worden opgepakt en opgesloten. In maart werd een wet aangenomen waarmee kritiek op het leger kan leiden tot forse vrijheidsstraffen.

Deze zomer werd voor het eerst ook een politicus voor zeven jaar opgesloten omdat hij de oorlog bekritiseerde. Sommige politici wachten niet af tot de politie op de deur klopt en uit voorzorg vertrekken ze uit Rusland. In Nieuwsuur spreken we met een aantal van deze politici.