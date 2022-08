Opnieuw beslag gelegd op eigendommen Van Lienden en zakenpartners

De FIOD heeft, onder leiding van het Openbaar Ministerie, opnieuw beslag gelegd op eigendommen van Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Het gaat om financiële tegoeden, woningen en auto's.

Niet alleen in Nederland, maar ook in Luxemburg en Zwitserland is beslag gelegd. Het OM wil niet zeggen of het gaat om vakantie- of woonhuizen.

In april werd eerder al beslag gelegd voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro. Nu is dat verhoogd tot 18 miljoen euro, zegt het OM.

Zonder winstoogmerk

De Stichting Hulptroepen Alliantie zei zonder winstoogmerk mondkapjes te leveren, maar in werkelijkheid verdienden de bestuurders er miljoenen aan. Onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) berekende vorig jaar dat Van Lienden 9 miljoen euro had overgehouden aan de omstreden mondkapjesdeal met de overheid. Zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel zouden allebei 5 miljoen euro verdiend hebben.

Volgens de onderzoeksjournalisten van FTM sluisde in elk geval Van Lienden het geld weg naar een persoonlijke holding.

Oplichting en verduistering

Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat Van Lienden en zijn zakenpartners het netwerk en de goodwill van de stichting hebben gebruikt om orders binnen te halen voor hun eigen commerciële bedrijf. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.